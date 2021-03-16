В ВОЗ объяснили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca

Вадим Карасев

Фото: Густаво Вальенте / РИА Новости

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объяснили приостановку использования вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca в нескольких европейских странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора ВОЗ Марианджелу Симао.

По ее словам, в организации сочли данные действия властей европейских государств мерой предосторожности. Симао подчеркнула, что сейчас ВОЗ взаимодействует с Европейским агентством лекарственных средств и национальными регуляторами, чтобы оценить все поступающие данные о вакцинах и их побочных эффектах.

Ранее Испания, Германия, Франция и Италия остановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. К такому решению власти пришли после сообщений о плохом самочувствии у получивших вакцину.

При этом в компании заявляли о безопасности вакцины. В AstraZeneca объясняли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Однако еще девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.