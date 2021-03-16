Ватикан запретил благословлять однополые браки

Вадим Карасев

Ватикан официально запретил служителям Римско-католической церкви благословлять однополые браки.

Конгрегация доктрины веры, в компетенции которой находится наблюдение за ортодоксальностью и чистотой вероучения и морали церкви, опубликовала официальный ответ на многочисленные просьбы католических священников о благословении однополых союзов. В нем указано, что бог "не может благословить на грех".

В некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении однополых пар. Ответ на вопрос "Обладает ли церковь полномочиями для их благословения?" отрицательный.

Ранее в Ватикане открестились от поддержки папой римским однополых браков, высказанной в документальном фильме американского режиссера российского происхождения Евгения Афинеевского "Франциск". Там заявили, что смысл сказанных понтификом слов был вырван из контекста и искажен при сокращении и монтаже.



