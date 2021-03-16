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Ведущий Первого канала оценил необходимость прививки от коронавируса детям

Ведущий Первого канала оценил необходимость прививки от коронавируса детямАндрей ПродеусФото: @professor_prodeus

Один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале и доктор медицинских наук Андрей Продеус оценил необходимость делать прививку от коронавируса детям. О том, в каких случаях вакцина может понадобиться несовершеннолетним, он написал в Instagram.

По словам Продеуса, вакцинация детей и подростков вряд ли начнется раньше осени 2021 года, так как для нее необходимо провести дополнительные испытания именно в этой возрастной группе. При этом доктор подчеркнул, что острой необходимости в том, чтобы делать прививку от коронавируса несовершеннолетним, нет.

«Статистика пандемии показывает, что дети инфицируются очень редко по сравнению со взрослыми, а заболевают еще реже, при этом обходятся легкой или среднетяжелой формой заболевания», — объяснил Продеус. В то же время дети практически не заражают других. Специалист уточнил, что инфекция обычно распространяется через взрослых.

Однако причины вакцинировать детей от коронавируса все-таки существуют. «Во-первых, есть дети с хроническими заболеваниями, у них коронавирусная инфекция может протекать тяжело и вызывать серьезные осложнения. Таким детям нужна защита», — отметил доктор.

Во-вторых, по словам медика, существует минимальная вероятность того, что дети могут передать вирус кому-то из близких, например, бабушке или дедушке, которые находятся группе риска. Однако в этом случае необходимо в первую очередь позаботиться о том, чтобы прививку сделали пожилые родственники, а не дети, заключил врач.

Ранее Продеус назвал необходимые каждому взрослому прививки. Первой стала прививка от клещевого энцефалита. По словам Продеуса, формально она не входит в федеральный список прививок, однако большинство людей, которые живут на территориях, где обитает клещ-переносчик, ее делает.

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По материалам: lenta.ru
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