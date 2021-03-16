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Ведущий раскритиковал экспертов по коронавирусу и призвал признать ошибки

Ведущий раскритиковал экспертов по коронавирусу и призвал признать ошибкиФото: Globallookpress.com

Американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире авторской программы Tucker Carlson Tonight раскритиковал экспертов по коронавирусу и призвал их признать ошибки, допущенные за время пандемии. Расшифровка опубликована на сайте канала.

По мнению журналиста, первоначально эксперты в области здравоохранения призвали людей соблюдать социальную дистанцию и не выходить из дома, а также практически всегда носить защитную маску. Карлсон отметил, что самоизоляцию можно сравнить с пыткой и привел в пример то, как заключенные выбирали смертельную инъекцию вместо одиночной камеры.

Ведущий уверен, что специалисты, регулярно выступающие по телевидению и на публичных мероприятиях, ошибочно выбрали дистанцию в шесть футов (или 1,8 метра) необходимой во всех общественных местах. Карлсон привел в пример исследования, которые показывали, что если люди все равно ходят в масках, то меньшее расстояние не имеет значения для роста заболеваемости.

«Становится ясным, как мало эти эксперты знают на самом деле о тех темах, в которых они именуют себя экспертами, даже если оставить в стороне их очевидные политические предпочтения», — добавил ведущий. Он заметил, что специалистам стоило бы извиниться за свои ошибочные выступления, которые изменили жизни десятков миллионов людей. Однако они не намерены этого делать, считает журналист.

По мнению Карлсона, в связи с этим вопросы к экспертам по поводу вакцинации нельзя игнорировать. Он считает, что после таких ошибок в других правилах недоверие к прививкам не объяснить лишь тем, что человек является антипрививочником. Журналист заключил, что никакие штрафы и блокировки в соцсетях за публикации не помогут изменить отношение, если не начать прямо отвечать людям, признавая, что есть пока неизвестные науке моменты.

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По материалам: lenta.ru
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