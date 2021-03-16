Верховная Рада расторгнет соглашение с РФ о пребывании флота в Крыму
Депутаты президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду законопроект о денонсации соглашения между Украиной и Россией о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Авторы проекта отмечают, что расторжение соглашения приведет к дополнительным доходам в бюджет Украины.
Кроме того, депутаты заявили о возможности привлечь дополнительные инвестиции в регион.
Ранее 16 марта сообщалось, что СБУ провела обыски в административных зданиях органов государственной власти, связанных с заключением Харьковских соглашений.
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