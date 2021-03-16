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Верховная Рада расторгнет соглашение с РФ о пребывании флота в Крыму

Депутаты президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду законопроект о денонсации соглашения между Украиной и Россией о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы проекта отмечают, что расторжение соглашения приведет к дополнительным доходам в бюджет Украины.

Кроме того, депутаты заявили о возможности привлечь дополнительные инвестиции в регион.

Ранее 16 марта сообщалось, что СБУ провела обыски в административных зданиях органов государственной власти, связанных с заключением Харьковских соглашений.

Сообщение Верховная Рада расторгнет соглашение с РФ о пребывании флота в Крыму появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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