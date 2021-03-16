Виды хайп проектов

Роман Иванов

Хайп представляет собой высокодоходную программу инвестиций. Хайп проекты, по мнению многих экспертов, гарантируют неплохие доходы от инвестиций в большей степени по сравнению с банковскими учреждениями.

Но нужно учитывать: там, где есть вероятность высокой доходности, есть и риск потерять денежные средства. Некоторые проекты такого плана представляют собой подвид схемы Понци.

Сайт хайп проектов

Всё, что касается вложений, требует осторожности. На специализированных интернет-ресурсах можно почитать полезные материалы, которые обязательно пригодятся начинающим инвесторам и опытным экспертам. Лучший мониторинг хайп проектов поможет избежать ошибок и обойти подводные камни в мире инвестирования.

Разновидности

Hyip можно разделить на три базовых типа. Разновидности отличаются по проценту прибыли:

Высокопроцентные. Имеют и другое название – «Фасты». На английском языке «Fast» означает «быстрый». Откуда такое название? В первую очередь такие Hyip называются так из-за высоких процентов, которые обещают достаточно быстрые доходы. Еще одна трактовка понятия обусловлена их быстрым закрытием. Чтобы обеспечивать высокие доходы, потребуется высокий приток инвестиций. Но большая часть инвесторов отдает предпочтение получению прибыли, и больше не заводит денежные средства. В соответствии с этим деньги достаточно быстро заканчиваются и проект закрывают. Маркетинговая сторона подобных хайпов весьма привлекательна. Людям нравится обещание высокого процента доходности. Но для выхода на такой процент прибыли человеку придется прилично вложиться. Чем выше обещанный процент дохода, тем быстрее будет закрыт проект.

Среднепроцентные. Их часто называют «середняками». По сравнению с предыдущим типом проценты здесь гораздо меньше. Тарифные планы рассчитаны от одной недели и выше. Проценты прибыли можно выводить один раз в неделю. В некоторых предусмотрена возможность ежедневных выводов. Подобные Hyip ориентированы на длительную работу.

Низкопроцентные. Или «долгожители» привлекут не каждого инвестора. В них процент прибыли многим покажется слишком низким. 10-15% дохода в месяц привлекают далеко не всех. Тарифные планы в среднем от одного месяца. Это длительное работающие программы, которые стали популярными в западных странах.

На специализированном ресурсе можно почитать всё про инвестиционные программы такого типа. Даже новички смогут вникнуть в тему и разобраться в подводных камнях. Большое внимание уделяют рискам. Значение в подобной работе имеет безопасность. На портале, посвященному хайп индустрии, можно найти массу полезной информации.