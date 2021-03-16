ВМС Украины провели в Черном море учения с кораблями НАТО

Анастасия Иванова

Военно-морские силы Украины провели в Черном море учения совместно с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО, сообщила во вторник пресс-служба ВМС.

Десятого марта противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы.

"В акватории Черного моря катерная тактическая группа военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 SNMCMG2 провели совместные тренировки на море типа PASSEX", - говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

Отмечается, что цель тренировки состояла в отработке взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании. "Были отработаны тренировки противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений", - уточнили в ВМС.

Это вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе.