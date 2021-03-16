Внук актёра Андрея Миронова женится на дочери гинеколога

Анастасия Иванова

Внук известного актёра Андрея Миронова решил жениться. Красивый, талантливый парень, на беду его многочисленных поклонниц, уже давно не свободен. Со своей будущей женой, Ксенией, он познакомился около 10 лет назад, но представил её широкой публике совсем недавно.

Как сообщает Riafan.ru, Андрей Миронов-Удалов проживает с Ксенией под одной крышей уже шесть лет. Они впервые увидели друг друга во время учёбы в МГТУ. Затем внук знаменитого артиста понял, что хочет пойти по стопам деда и матери, Марии Мироновой, и поступил в Щукинское театральное училище. Но даже красотки-сокурсницы не смогли помешать его крепким отношениям с Ксюшей. Кстати, девушка работает помощницей известного театрального художника Павла Каплевича.

Мирнов-Удалов сделал любимой предложение, но бракосочетание пришлось отложить из-за смерти бабушки Андрея, Екатерины Градовой. На это не слишком хорошо отреагировала мама Ксении, которая работает гинекологом и волнуется за женское здоровье дочери и будущих наследников. Она считает, что паре давно пора сочетаться браком и завести детей.

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