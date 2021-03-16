Военкор Сладков объяснил странные действия военных ВС Украины в Донбассе

Алексей Вольцев

Как сообщает портал informing.ru, Сладков дал комментарии о наступлении армии Киева в Донбассе и странном поведении бойцов ВСУ. Сладков заявил, что несмотря на приведение украинской армии в состояние полной боевой готовности, поведение бойцов ВСУ вызывает удивление, ведь они прячутся по окопам.

Сладков отметил, что такое поведение может быть связано с тем, что украинские военные просто боятся ответного огня ополчения Донбасса.

«15 марта наступило, но обещанного массированного штурма не случилось — наоборот, на фронте наблюдается противоположная ситуация, поскольку украинская сторона предпочитает отсиживаться в укрытии»,

Кроме того, Сладков добавил, что громкие заявления, которые муссировали СМИ о наступлении 15 марта, привели к тому что сейчас все внимание сосредоточено на Востоке Украины. Кроме того, Сладков добавил, что если бы украинской стороной была бы проведена провокация, то РФ ответила на нее самым серьезным способом. Сладков напомнил, что Минобороны РФ не раз озвучивало то, что не допустит того, чтобы граждане страны пострадали. Стоит отметить, что сейчас на территории ЛДНР проживают уже более 400 тысяч граждан РФ.

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