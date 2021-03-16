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Volkswagen хочет стать мировым лидером в производстве электромобилей к 2025 году

Volkswagen хочет стать мировым лидером в производстве электромобилей к 2025 году

Автоконцерн Volkswagen (VW) планирует стать мировым лидером в производстве электромобилей к 2025 году и потеснить на рынке Tesla. Руководство хочет капитально вложиться в производство батарей и постоянно наращивать долю электрокаров в продажах, указано на сайте концерна.

К концу текущего десятилетия VW намерен довести долю автомобилей с электродвигателями под этим брендом в общем объеме продаж в Европе более чем до 70%. Также в планах компании увеличить число станций для быстрой зарядки таких машин в Европе в пять раз, до 18 тыс. единиц, к 2025 году.

"Электрификация и цифровизация меняют автомобиль быстрее и радикальнее, чем когда-либо прежде. Объединив сильные стороны наших брендов, мы таким образом сможем еще быстрее масштабировать наши будущие технологии", — сказал глава корпорации Герберт Дисс.

Ранее NEWSTES писал, что генеральный директор VW отказал водородным автомобилям в будущем.

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По материалам: uposters.ru
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