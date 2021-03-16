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Врачи-диетологи развеяли мифы о завтраке

Американскими диетологами развенчаны устойчивые представления людей о правильном завтраке. Об этом сообщает “Eat This, Not That!”

Прежде всего врачи крайне не рекомендуют пропускать утренний прием пищи. Именно правильный завтрак помогает запустить обмен веществ в нашем организме, сообщает Мадхан Кумар, доктор медицинских наук и хирург-гастроэнтеролог. Отсутствие пищи утром приводит к замедлению метаболизма и способствует перееданию в течение всего дня. В результате сложнее контролировать увеличение веса.

А психиатр-нутрициолог Ума Найду отметила, что человек с гораздо большей вероятностью предпочтёт на обед фастфуд или что-то вредное, если он пропустил полноценный приём пищи утром.

Также стоит избегать на завтрак десерты: пончики, булки с корицей, сладкие хлопья и другое. Постоянное употребление большого количества простых углеводов на голодный желудок способствует развитию сахарного диабета II типа и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор медицинских наук Уильям В. Ли все настоятельно призывает перестать употреблять утром мясные полуфабрикаты: жареные сосиски, колбасу или бекон. Их лучше заменить на фрукты, йогурт и яйца.

Сообщение Врачи-диетологи развеяли мифы о завтраке появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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