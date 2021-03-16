За российскими водителями могут устроить глобальную ежеминутную слежку
Разработчики навигационно-телеметрической платформы "Автодата" хотят получать от автомобилей, эксплуатирующихся в России, сведения о местоположении, скорости и направлении, а также об усталости водителя.
Газета "Коммерсант" пишет, что подобную информацию планируют получать про все машины в стране. Некоторые параметры, такие как геолокация, должны отправляться ежеминутно, а сведения об исправности авто — раз в полчаса. Законодательную базу на этот счет готовят НП ГЛОНАСС и рабочая группа НТИ "Автонет".
Возложить сбор сведений планируют на автопроизводителей. Предполагается, что это потребует внесения серьезных изменений в существующие телеметрические системы, которые сейчас работают без передачи VIN-номера и выдают сведения о расположении авто только владельцу.
Как сообщал NEWSTES, ранее министерство промышленности и торговли пересмотрело перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. Среди них оказались девять моделей, которые можно считать массовыми.