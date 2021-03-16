За российскими водителями могут устроить глобальную ежеминутную слежку

Вадим Карасев

Разработчики навигационно-телеметрической платформы "Автодата" хотят получать от автомобилей, эксплуатирующихся в России, сведения о местоположении, скорости и направлении, а также об усталости водителя.

Газета "Коммерсант" пишет, что подобную информацию планируют получать про все машины в стране. Некоторые параметры, такие как геолокация, должны отправляться ежеминутно, а сведения об исправности авто — раз в полчаса. Законодательную базу на этот счет готовят НП ГЛОНАСС и рабочая группа НТИ "Автонет".

Возложить сбор сведений планируют на автопроизводителей. Предполагается, что это потребует внесения серьезных изменений в существующие телеметрические системы, которые сейчас работают без передачи VIN-номера и выдают сведения о расположении авто только владельцу.

Автопроизводитель должен раз в минуту собирать навигационные данные (координаты, направление движения, скорость) и информацию о динамике движения (ускорение, нагрузка на ось, срабатывание систем помощи водителю (ADAS), антиблокировочной и антипробуксовочной систем, сигнализации, экстренного торможения и пр.). Раз в полчаса — получать от машин информацию о состоянии фар и габаритных огней, медленно движущемся автомобиле, дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, а также признаках усталости водителя. Такая же частота передачи предусмотрена и для данных о срабатывании индикатора ошибки двигателя, неисправности тормозной системы, износе тормозных колодок.

Как сообщал NEWSTES, ранее министерство промышленности и торговли пересмотрело перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. Среди них оказались девять моделей, которые можно считать массовыми.