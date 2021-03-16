Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

За российскими водителями могут устроить глобальную ежеминутную слежку

За российскими водителями могут устроить глобальную ежеминутную слежку

Разработчики навигационно-телеметрической платформы "Автодата" хотят получать от автомобилей, эксплуатирующихся в России, сведения о местоположении, скорости и направлении, а также об усталости водителя.

Газета "Коммерсант" пишет, что подобную информацию планируют получать про все машины в стране. Некоторые параметры, такие как геолокация, должны отправляться ежеминутно, а сведения об исправности авто — раз в полчаса. Законодательную базу на этот счет готовят НП ГЛОНАСС и рабочая группа НТИ "Автонет".

Возложить сбор сведений планируют на автопроизводителей. Предполагается, что это потребует внесения серьезных изменений в существующие телеметрические системы, которые сейчас работают без передачи VIN-номера и выдают сведения о расположении авто только владельцу.

Автопроизводитель должен раз в минуту собирать навигационные данные (координаты, направление движения, скорость) и информацию о динамике движения (ускорение, нагрузка на ось, срабатывание систем помощи водителю (ADAS), антиблокировочной и антипробуксовочной систем, сигнализации, экстренного торможения и пр.). Раз в полчаса — получать от машин информацию о состоянии фар и габаритных огней, медленно движущемся автомобиле, дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, а также признаках усталости водителя. Такая же частота передачи предусмотрена и для данных о срабатывании индикатора ошибки двигателя, неисправности тормозной системы, износе тормозных колодок.

Как сообщал NEWSTES, ранее министерство промышленности и торговли пересмотрело перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. Среди них оказались девять моделей, которые можно считать массовыми.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией
Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией
Ведущий Первого канала оценил необходимость прививки от коронавируса детям
Ведущий Первого канала оценил необходимость прививки от коронавируса
НАТО пересмотрит помощь Украине
НАТО пересмотрит помощь Украине
ЕС попросили отказаться от российской вакцины
ЕС попросили отказаться от российской вакцины
США пожаловались на потерю влияния из-за России
США пожаловались на потерю влияния из-за России
В Одессе пьяный водитель после ДТП бросался на прохожих с ножом
В Одессе пьяный водитель после ДТП бросался на прохожих с ножом
Мама Дани Милохина расплакалась, рассказывая о нем
Мама Дани Милохина расплакалась, рассказывая о нем
За российскими водителями могут устроить глобальную ежеминутную слежку
За российскими водителями могут устроить глобальную ежеминутную слежку
В России запретили неофициальных турагентов с 2022 года
В России запретили неофициальных турагентов с 2022 года
Поклонская рассказала о своем недоверии к мужчинам
Поклонская рассказала о своем недоверии к мужчинам
Число контрольных работ в школах должно быть ограничено – Анзор Музаев
Число контрольных работ в школах должно быть ограничено – Анзор Музаев
В 2021 году ЕГЭ будет проводиться с учетом опыта аттестационной кампании прошлого года
В 2021 году ЕГЭ будет проводиться с учетом опыта аттестационной

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

В России запланировали ввести тотальную слежку за водителями
Глава «Движения автомобилистов России» рассказал, какие машины подорожают
В автомобилях будут устанавливать «черные ящики»
СМИ: Госдума рассмотрит поправки, упрощающие поиск детей по смартфонам