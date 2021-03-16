Закольцованные неудачи: почему мы наступаем на одни и те же грабли и что с этим делать

Вадим Карасев

Нередко в жизни многих людей встречаются проблемы, которые возвращаются снова и снова. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, почему мы наступаем на одни и те же грабли и как это прекратить.

Первое, на что стоит обратить внимание, — состояние вашего дома. Возможно, что вы забываете о наведении порядка. Каждому дому нужна энергетическая чистка. Для этого нужно вовремя убираться и избавляться от старого хлама, который забивает пространство негативом и навлекает беды на всех его жителей.

Программирование себя на проблемы

В большинстве случаев мы сами программируем себя на неудачи. Мы говорим себе «я не смогу», «у меня не получится», «это невозможно» и так далее. Конечно, у этого могут быть причины, но не стоит фокусироваться на неудачах. Если не получилось чего-то достичь сразу, это не значит, что не получится потом.

Когда человек очень долго живет в режиме «я не могу», это порождает появление очень мощных негативных вирусных программ, которые стоят на пути успеха. Побороть их можно при помощи соответствующих аффирмаций. Это фразы, несущие противоположный, позитивный посыл. Если пользоваться ими каждый день и не забывать проговаривать полезные установки, то со временем черная полоса пройдет. Человек перестанет программировать себя на негатив и наступать на одни и те же грабли беспомощности.

Влияние окружающих

В жизни каждого из нас есть люди, которые не хотят доставлять нам проблем, но все равно делают это. Они выражают сомнения, убивая нашу уверенность в себе, либо дают неправильные советы. Например, родители говорят девушке, что она должна выйти замуж. Она пытается найти мужчину мечты, но постоянно разочаровывается и терпит неудачи.

Она даже не понимает, что принимает советы родителей за чистую монету, абсолютную истину. Вместо этого она закрывает глаза на свои собственные ощущения, а ей, возможно, хочется быть свободной и заниматься работой или искусством. Друзья, знакомые и родственники порой дают настолько бесполезные или даже опасные советы, что из-за них мы совершаем одни и те же ошибки, потому что идем по неверному пути.

Порча и сглаз

Иногда у людей появляются очень сильные завистники. Порой они пытаются навредить самыми разными способами. Один из таких способов — сглаз или порча. Сглаз может появляться сам собой, без специальных ритуалов, но не думайте, что он слабее проклятия.

Если в вашей жизни все идет наперекосяк и ничто не помогает избавиться от проблем, попробуйте проверить свой дом на наличие подкладов. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, какие виды подкладов бывают. Если вы не нашли ничего такого в своем доме, значит, это может быть порча или сглаз. Кто-то завидует вам настолько, что это стало причиной черной полосы в вашей жизни.

Если проблемы повторяются, значит, тут точно поработали недоброжелатели. Попробуйте воспользоваться сильными заговорами от сглаза и порчи. Также ознакомьтесь с тем, как не стать жертвой подобных энергетических манипуляций в будущем.

Родовая программа или кармический долг

Родовая программа, как и кармический долг, связана с кармой, с прошлыми жизнями. Если в прошлых жизнях вы поступали нечестно, то это может отразиться на вашей жизни сейчас.

Также стоит вспомнить, не делали ли вы что-то плохое в прошлом. Ваши плохие поступки в этой жизни могут приводить к большим неприятностям. Так работает закон бумеранга. Если вы не исправили ошибку или повторяете ее снова и снова, это будет выражаться в постоянно появляющихся проблемах. Если вы наступаете на одни и те же грабли уже несколько раз, значит, пришло время задуматься, не заслужили ли вы это. Ознакомьтесь со способами очистки кармы, чтобы избавиться от долгов перед мирозданием.