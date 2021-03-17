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17 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе

17 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассеФото: pixabay.com

На трассе под Рязанью опрокинулся пассажирский автобус, в результате ДТП пострадали 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Авария произошла на 226-м километре трассы М-5. В автобусе находились более 50 пассажиров, 17 из них получили травмы, им оказывают помощь. По данным пресс-службы УМВД России по Рязанской области, автобус следовал из Москвы в Пензу. В результате ДТП погибших нет. По предварительной версии, причиной опрокидывания автобуса мог стать занос.

Источник «Интерфакса» уточнил, что пострадавшие получили преимущественно ушибы. Большинству из них помощь была оказана на месте.

Ранее в Подмосковье перевернулся автобус с детьми. В результате пострадали восемь несовершеннолетних. Прокуратура начала проверку, в ходе следствия будут установлены причины опрокидывания автомобиля.

Россия

По материалам: lenta.ru
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