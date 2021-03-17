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5 проверенных народных обрядов на деньги

5 проверенных народных обрядов на деньги

Во все времена люди старались привлечь в жизнь благополучие, и за многовековую историю человечество накопило множество мудрых знаний. Они остаются актуальными и по сей день, позволяя справиться с материальными проблемами и избавиться от бедности.


Денежные обряды существуют с тех пор, как люди начали использовать валюту для покупок, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с проверенными методами для привлечения в жизнь финансовых потоков. С их помощью можно в короткий срок поправить свое материальное положение и найти выход из сложившейся ситуации.

1. Деньги придут в дом, если выполнить долгоиграющий обряд. Для этого нужно набрать в миску немного риса и поставить ее на видном месте. Каждый день в нее ссыпают мелочь, приговаривая:

«Рисинка к рисинке собирается, урожай получается. Деньги в дом приманю, бедность стороной обойду».

Этот обряд помогает аккумулировать и активировать денежную энергетику, которая будет притягивать материальное благополучие ко всем членам семьи.

2. Обряд на деньги заключается в поддержании чистоты своего жилища. Известно, что деньги любят опрятных хозяев, и если в доме не будет грязи и хлама, то финансы сами потянутся в дом. Ускорить притяжение финансовых потоков поможет мытье полов и окон денежной водой. Для этого в таз добавляют монеты и настаивают воду несколько часов, а после мытья воду выплескивают рядом с порогом. Деньги складывают в укромное место, чтобы использовать повторно.


3. Во время дождя или иных обильных осадков нужно выйти на улицу, держа в раскрытых ладонях по несколько монет, приговаривая:

«Каждая капля — монета звонкая, каждая снежинка — купюра хрустящая, каждая градинка — слиток золотой. Осадки идут — деньги растут».

После такого обряда одну из монет оставляют в копилке или в ином укромном месте, чтобы она притягивала финансовые потоки.

4. После получения заработной платы или иного дохода деньги обязательно приносят в дом, чтобы они «переночевали» у своих хозяев и знали, куда возвращаться. Удачей будет, если удастся получить крупную сумму наличными. Ее оставляют в укромном месте со словами:

«Деньги получены, в дом пришли, обжились, расти начали».

Одну купюру обязательно оставляют на некоторое время в доме или в кошельке, не тратя, чтобы денежная энергетика не прошла стороной.


5. Обряд на деньги делают в начале роста Луны. Для этого неразменную монетку показывают растущему месяцу со словами:

«Месяц растет, сил набирается, деньги мои энергией роста напитает, меня в нищете не оставит».

Такая монетка станет мощным талисманом для привлечения денег в дом. Кроме того, видя молодой растущий месяц, принято звенеть мелочью в кармане, чтобы деньги не переводились.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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