Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией

Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией

Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией
Недовольные ситуацией в Крыму жители полуострова составляют подавляющее меньшинство, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.


"В Крыму есть часть граждан, которые изначально были недовольны воссоединением с Российской Федерацией, их подавляющее меньшинство, порядка трех процентов. Вы помните, что Ксения Собчак шла на выборы президента России в 2018 году с программой вернуть Крым Украине, на тот момент здесь за нее проголосовали 17 тысяч человек. Вот это протестный потенциал", — сказал Аксенов.

Он также отметил, что часть критиков привлечена неэффективной работой чиновников, но большинство специалистов среднего звена честно выполняют свои обязанности с маленькой зарплатой.

Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >[/b]
Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Кремль отреагировал на новую стратегию оборонной политики Великобритании
Кремль отреагировал на новую стратегию оборонной политики
Четверо детей погибли при пожаре в российском жилом доме
Четверо детей погибли при пожаре в российском жилом доме
Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах
Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах
Титов рассказал о резком росте числа убыточных предприятий в России
Титов рассказал о резком росте числа убыточных предприятий в России
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В Сети появились первые отзывы о "Лиге справедливости Зака Снайдера"
В Сети появились первые отзывы о "Лиге справедливости Зака Снайдера"
Пригожин после доклада разведки США пошутил об атаке инопланетян на Белый дом
Пригожин после доклада разведки США пошутил об атаке инопланетян на
Пушков резко отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Пушков резко отреагировал на слова Зеленского о Крыме
В Минюсте объяснили смысл законопроекта о «нечаянной коррупции»
В Минюсте объяснили смысл законопроекта о «нечаянной коррупции»
CNN: США на следующей неделе могут ввести новые санкции против России
CNN: США на следующей неделе могут ввести новые санкции против России
«Родители решили делать деньги на хайпе»: Ксения Бородина возмущена романом восьмилетней девочки
«Родители решили делать деньги на хайпе»: Ксения Бородина возмущена

Топ на сегодня

Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным
Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в
В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»

Еще по теме

Тема юрисдикции Крыма не подлежит обсуждению, заявила Матвиенко
Москва запросила Киев о готовности принять украинских заключенных из Крыма
В ГД создали подкомитет для реализации национальной политики России в Крыму
Аксенов нашёл способ уладить спор с Украиной по Крыму: «Американцы с этим не справятся»