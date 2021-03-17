Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией

Лидия Мартынова

Недовольные ситуацией в Крыму жители полуострова составляют подавляющее меньшинство, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.





"В Крыму есть часть граждан, которые изначально были недовольны воссоединением с Российской Федерацией, их подавляющее меньшинство, порядка трех процентов. Вы помните, что Ксения Собчак шла на выборы президента России в 2018 году с программой вернуть Крым Украине , на тот момент здесь за нее проголосовали 17 тысяч человек. Вот это протестный потенциал", — сказал Аксенов.

Он также отметил, что часть критиков привлечена неэффективной работой чиновников, но большинство специалистов среднего звена честно выполняют свои обязанности с маленькой зарплатой.

Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >[/b]