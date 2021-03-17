Аксенов решил судьбу матерившейся на совещании министра культуры Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов решил судьбу министра культуры полуострова Арины Новосельской, которая материлась во время совещания. Она останется на своем посту, передает РИА Новости.
«Нет, в этой связи увольнять — точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», — сказал Аксенов.
Он отметил, что сам периодически переходит на ругань, при этом считает, что чиновнице не следует использовать мат. «Плохо, что министр культуры знает такие слова», — добавил глава республики.
13 марта во время правительственного видеосовещания Новосельская прервала речь Сергея Аксенова фразой «** твою мать». Министр объяснила, что во время важного совещания у нее начались проблемы с компьютером и пропал звук, из-за чего она выругалась. Позже министр извинилась за свое поведение, уточнив, что переживает из-за случившегося. Аксенов отчитал подчиненную и поручил провести служебную проверку.