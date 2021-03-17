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Аксенов решил судьбу матерившейся на совещании министра культуры Крыма

Аксенов решил судьбу матерившейся на совещании министра культуры КрымаАрина НовосельскаяФото: Александр Скифский / «Коммерсантъ»

Глава Крыма Сергей Аксенов решил судьбу министра культуры полуострова Арины Новосельской, которая материлась во время совещания. Она останется на своем посту, передает РИА Новости.

«Нет, в этой связи увольнять — точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», — сказал Аксенов.

Он отметил, что сам периодически переходит на ругань, при этом считает, что чиновнице не следует использовать мат. «Плохо, что министр культуры знает такие слова», — добавил глава республики.

13 марта во время правительственного видеосовещания Новосельская прервала речь Сергея Аксенова фразой «** твою мать». Министр объяснила, что во время важного совещания у нее начались проблемы с компьютером и пропал звук, из-за чего она выругалась. Позже министр извинилась за свое поведение, уточнив, что переживает из-за случившегося. Аксенов отчитал подчиненную и поручил провести служебную проверку.

Россия

По материалам: lenta.ru
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