Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Активист РДШ к годовщине присоединения Крыма создаст Херсонес в "Майнкрафт"

Активист РДШ к годовщине присоединения Крыма создаст Херсонес в "Майнкрафт"

Активист Российского движения школьников Иван Афанасьев из Липецка вместе с командой единомышленников и администраторов российского сервера YouCrafts.Ru изучает Херсонес при помощи приложения "Херсонес AR" и воссоздает живописную достопримечательность Севастополя в популярной игре.

Школьник приурочил свою работу к седьмой годовщине возвращения Крыма в состав России.

«Я считаю, именно в Херсонесе наиболее удачно сохранились останки времён греческой цивилизации, которую я очень люблю. И, конечно, я считаю, что в России необходимо сохранять историческое наследие древних цивилизаций, — объяснил свой выбор работы школьник.

Иван подчёркивает, что самое интересное в работе — это прилагаемые усилия, чтобы игрокам было удобно и приятно играть.

"А самое сложное, пожалуй, воссоздать всё так, как выглядит в реальности", — добавил десятиклассник.

11 декабря 2020 года, в преддверии Дня Конституции, Российское движение школьников представило новый сервер игры Minecraft "Yоucrafts. Россия", который создавался более 8 месяцев. Презентация прошла на площадке детского технопарка "Альтаир" РТУ МИРЭА. Тогда в виртуальную реальность энтузиасты со всех уголков России перенесли знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец Земледельцев в Казани, памятник "Оборона Севастополя" и многие другие.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Турчак назвал слова Байдена про Путина "триумфом политического маразма"
Турчак назвал слова Байдена про Путина "триумфом политического
Депутат Хинштейн высказался о скандальных заявлениях Байдена
Депутат Хинштейн высказался о скандальных заявлениях Байдена
Активист РДШ к годовщине присоединения Крыма создаст Херсонес в "Майнкрафт"
Активист РДШ к годовщине присоединения Крыма создаст Херсонес в
В России ответили послу Украины на призыв к Германии "вернуть" Крым
В России ответили послу Украины на призыв к Германии "вернуть" Крым
Ждать помощи со стороны бессмысленно: воюющей Украине дали совет по поводу Донбасса
Ждать помощи со стороны бессмысленно: воюющей Украине дали совет
Российский иммунолог назвал важные симптомы сниженного иммунитета
Российский иммунолог назвал важные симптомы сниженного иммунитета
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России
Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски
Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски
Северная Корея рассказала о «жалкой и нищей жизни» группы BTS
Северная Корея рассказала о «жалкой и нищей жизни» группы BTS
Посла России в США вызвали в Москву после слов Байдена о Путине
Посла России в США вызвали в Москву после слов Байдена о Путине
Россия указала украинскому послу на бездействие Запада в вопросе Крыма
Россия указала украинскому послу на бездействие Запада в вопросе Крыма
Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в Крыму
Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в

Топ на сегодня

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР

Еще по теме

В России выпустили рубли с изображением достопримечательностей Крыма
В. Путина и Медведева заинтересовала в Херсонесе старинная табличка
Тысячи севастопольцев окунулись в море около Херсонеса в Крещение
Марин Ле Пен: присоединение Крыма к России было законным