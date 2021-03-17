Активист РДШ к годовщине присоединения Крыма создаст Херсонес в "Майнкрафт"

Вадим Карасев

Активист Российского движения школьников Иван Афанасьев из Липецка вместе с командой единомышленников и администраторов российского сервера YouCrafts.Ru изучает Херсонес при помощи приложения "Херсонес AR" и воссоздает живописную достопримечательность Севастополя в популярной игре.

Школьник приурочил свою работу к седьмой годовщине возвращения Крыма в состав России.

«Я считаю, именно в Херсонесе наиболее удачно сохранились останки времён греческой цивилизации, которую я очень люблю. И, конечно, я считаю, что в России необходимо сохранять историческое наследие древних цивилизаций, — объяснил свой выбор работы школьник.

Иван подчёркивает, что самое интересное в работе — это прилагаемые усилия, чтобы игрокам было удобно и приятно играть.

"А самое сложное, пожалуй, воссоздать всё так, как выглядит в реальности", — добавил десятиклассник.

11 декабря 2020 года, в преддверии Дня Конституции, Российское движение школьников представило новый сервер игры Minecraft "Yоucrafts. Россия", который создавался более 8 месяцев. Презентация прошла на площадке детского технопарка "Альтаир" РТУ МИРЭА. Тогда в виртуальную реальность энтузиасты со всех уголков России перенесли знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец Земледельцев в Казани, памятник "Оборона Севастополя" и многие другие.