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Алексей Безус понял, что настоящее счастье в том, чтобы родители были со своими детьми

Алексей Безус понял, что настоящее счастье в том, чтобы родители были со своими детьми
Это БЕЗУСLOVEная Любовь! Я теперь понимаю своих родителей и благодарю их за терпение и любовь. Теперь настало мое время терпеть, помогать, разделять, мотивировать, успокаивать, переживать, направлять и быть рядом.

Не знаю, какими словами мне описать благодарность Лене, которая согласилась мне подарить доченьку... Я твой должник до конца жизни. Последние годы жизни дали мне понять, что настоящее счастье в том, чтобы родители были с детьми, а дети с родителями... Это так просто, но не всем к сожалению дано. К этому надо относиться как к Божьему дару. Мне очень хотелось сделать для дочери хороший праздник, а он получился еще лучше…
Блоги / Мнения

По материалам: life-dom2.su
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