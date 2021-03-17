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Анастасию Ивлееву задержали в центре Москвы

Анастасию Ивлееву задержали в центре Москвы

Анастасия Ивлеева имеет большие проблемы с автомобилями. У девушки целых 142 штрафа. И это только за три месяца! Блогерша нарушала правила дорожного движения и ездила по столице с тонированными окнами. Сегодня Ивлееву вновь остановили сотрудники ДПС.


Сегодняшнее утро у Анастасии Ивлеевой началось не с кофе. Девушку остановили на машине в самом центре столицы. Оказалось, что телеведущая передвигалась на автомобиле, не имея при себе прав. У себя в stories Ивлеева рассказала о ситуации, которая с ней произошла.

«Я забыла права. Это нормальная практика, я блондинка, у меня три машины, я не кладу права в бардачок. Я говорю: «Товарищ, правда, не обессудь. Ну, не взяла, ну, выпиши штраф, я с огромным удовольствием оплачу его и поеду дальше». Нет, сказал, сиди и жди, пока заберет кто-нибудь», — рассказывает Анастасия.

Однако Ивлеева не стала отчаиваться. Позже она предложила сотрудникам рассказать анекдот, так как было «скучно стоять вдвоем на пяточке». В результате, все закончилось хорошо. Анастасию отпустили двигаться дальше по своим делам. Правда, девушка не отметила прибавился ли +1 штраф к ней в копилку.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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