Ангелина Монах тоскует и ждет Степана Меньщикова

Вадим Карасев

Карантин закончился, Степан Меньщиков стал все чаще исчезать, у него много предложений по работе. А Ангелина Монах из успешной бизнесвумэн превратилась в домохозяйку, сидит и грустит в одиночестве, ожидая супруга с ребенком на руках. Геля радуется, что любит мужа, как в 16 лет, хотя переживает настоящие страдания, когда он отсутствует.

«Желаю всем жить во взаимной любви со своими половинками и с замиранием в сердце, как в 16», - пожелала Геля фолловерам.

Как только заработали ночные клубы в столице в связи с окончанием карантина, как изменилась ситуация в семействе Ангелины Монах и Степана Меньщикова. Экс-участник всегда был востребованным ведущим, а сейчас его особенно активно привлекают к работе в клубах или для проведения дней рождения звезд шоу-бизнеса, пишет newstes.ru.Степа активно путешествует по столице и за ее пределами, а тем временем Геля рассуждает о том, что любит мужа, как в 16 лет, ожидает его возвращения и грустит. Раньше она уже говорила про частые загулы супруга, появляющегося дома под утро. А теперь, когда он работает в другом городе, он вообще не приходит по утрам.Приходится ждать возвращения мужа, гордясь тем, что в их отношениях есть любовь и страсть. Стоит отметить, что Степа все-таки не так редко берет Ангелину с собой на мероприятия, но это не отменяет того факта, что она остается домохозяйкой, хотя до встречи со Степой вела довольно активный образ жизни, была бизнес-леди, работала риэлтором, обеспечивала большую семью.Может, не зря мама Гели была против ее замужества, и Геля скоро устанет от такой жизни. А если она будет недовольна тем, как протекает ее жизнь, начнет срываться на Степе. А Меньщиков вполне может исчезать еще чаще, чтобы избегать семейных ссор и конфликтов. Получится ли у Гели сохранить любовь и страсть, которыми она так гордится, на продолжительный срок?