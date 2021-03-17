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Анна Хилькевич перенесла повторную операцию на груди из-за осложнений – видео

Анна Хилькевич перенесла повторную операцию на груди из-за осложнений – видео

Еще несколько дней назад актриса подумывала на время отдохнуть от соцсетей, но ее хватило ненадолго. Сегодня Анна Хилькевич рассказала подписчикам, что перенесла повторную пластику груди. Сейчас блондинка восстанавливается после хирургического вмешательства.


Первую маммопластику Анна перенесла 10 лет назад. И вот теперь, по прошествии нескольких лет со вторых родов (Хилькевича родила младшую дочь Марию в 2018-ом, — прим. «NewsTes.ru»), ей понадобилась повторная операция. 

«В первый раз я думала, что это один раз и на всю жизнь. Прямо как с первым мужем, но, как оказалось, и их тоже приходится менять. Сказать, что я боялась — ничего не сказать. Внешне я старалась быть сдержанной, но не понимала быструю речь, суетилась, взрывалась по малейшему поводу», — призналась 34-летняя блондинка в личном блоге.

Восстановление после первой операции на бюсте, по словам Хилькевич, прошло сравнительно легко, но осложнения не заставили себя долго ждать. Из-за них блондинке и пришлось снова обратиться за помощью к хирургу.

«Когда я впервые решилась на пластическую операцию, я взяла мамулю за ручку (она переняла все мое волнение) и привела ее в клинику в день икс поддержать меня. Все прошло окей. Но больно очень, я рыдала жутко, особенно в первую ночь. После мой период реабилитации проходил, мягко говоря, неспокойно: я носилась как угорелая, тусила, открывала тяжелые двери, у меня как раз начинался роман с Артуром (нынешний супруг артистки, — прим. «NewsTes.ru»), мы ездили на свидания, он показывал, как клево водит машину, я почти летала по салону от его мощных поворотов. Потом он меня приобнял и чуть не спалил свежую операцию. Я очень рано вернулась в активный спорт и стала понимать штангу, потом две беременности, тугие лифчики и активный образ жизни. Естественно, за несколько таких лет я заработала себе осложнение — нарастание фиброзной ткани», — разоткровенничалась Анна.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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