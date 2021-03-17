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Анна Хилькевич в больнице: «Провели операцию»

Анна Хилькевич в больнице: «Провели операцию»

Пару дней назад Анна Хилькевич рассказала, что уйдет из социальных сетей на некоторое время. Однако сегодня актриса была вынуждена выйти на связь с подписчиками из-за последних событий в ее жизни.

Анна Хилькевич рассказала, что лежала под ножом хирурга. Оказалось, что актриса перенесла повторную пластику груди. Сейчас Анна восстанавливается после хирургического вмешательства. Известно, что 10 лет назад Хилькевич решилась на маммопластику. Однако все сложилось не так удачно, как хотелось бы. В результате, ей потребовалась повторная операция.


«В первый раз я думала, что это один раз и на всю жизнь. Прямо как с первым мужем, но, как оказалось, и их тоже приходится менять», — призналась актриса в Instagram.

После первой операции восстановление прошло легко, но осложнения не заставили себя долго ждать. Хилькевич вновь потребовалась помощь хирурга.

«Мой период реабилитации проходил, мягко говоря, неспокойно: я носилась как угорелая, тусила, открывала тяжелые двери, у меня как раз начинался роман с Артуром. Мы ездили на свидания, он показывал, как клево водит машину, я почти летала по салону от его мощных поворотов», — вспоминает актриса.

Из-за активного образа жизни у Хилькевич произошло нарастание фиброзной ткани.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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