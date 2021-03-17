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Антресоль, чулан, балкон: где в квартире копится негативная энергетика и почему

Антресоль, чулан, балкон: где в квартире копится негативная энергетика и почему

В доме есть места, где существуют сгустки негативной энергии. Пришло время узнать, почему это происходит, каковы у этого последствия и как это можно исправить в кратчайшие сроки.


Опасность отрицательной энергии часто недооценивается. Сначала она «расползается» по дому, а потом заражает негативом и живущих в нем людей. Помните о четырех знаках, которые посылает наше тело при наличии подобной проблемы. Если это происходит с вами, значит, пришло время навести порядок в жизни, а начать стоит с дома.

Антресоль, чулан и балкон — места концентрации негатива

В большинстве домов именно эти места является эпицентром отрицательной энергии, которая со временем «расползается» по всему дому. Дело не в том, что туда редко заглядывают. Проблема в том, что туда складывают.

В таких местах большинство семей хранит ненужные вещи. Именно поэтому чуланы, антресоли и балконы представляют опасность для всей семьи. Совсем не обязательно туда заходить. Негативная энергетика — как вода: всегда найдет выход.

Люди кладут туда старые книги, одежду, неработающую технику. Все это очень опасно для самочувствия, удачи и биополя каждого живущего в доме человека. Чтобы этого не происходило, нужно вовремя избавляться от старых вещей. На антресоли, на балконе и в чулане не должно быть хлама. Его не должно быть вообще нигде. Для него есть отдельное место — помойка.


Вторая причина, почему эти места притягивают негатив

Есть еще одна причина, по которой такие места копят отрицательную энергию. В этих местах редко убираются. Даже если там нет хлама, в чулан редко кто заглядывает, чтобы протереть пол и избавиться от пыли. То же самое с балконом и антресолью. Постарайтесь это исправить. Если вы будете хотя бы раз в неделю туда заходить с тряпкой и протирать пол, все будет в полном порядке.

Старайтесь также периодически открывать эти места в доме — хотя бы на время общей уборки. Дело в том, что застой энергии, образующийся в помещениях, тоже может нарушать баланс и гармонию в доме. Проветривайте помещение, открывая доступ ко всем антресолям и чуланам.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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