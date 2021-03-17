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Apple передумала уходить с рынка России и согласилась предустанавливать отечественный софт

Apple передумала уходить с рынка России и согласилась предустанавливать отечественный софт

Компания Apple будет выполнять закон о предустановке российского программного обеспечения на гаджеты. Ранее СМИ утверждали, что ее представитель пригрозил чиновникам пересмотреть бизнес-модель в России.

Закон вступает в силу 1 апреля. С этого дня при активации новых устройств Apple пользователю будут показывать список отечественных программ, которые можно установить прямо сейчас. У покупателя останется возможность отказаться от этого процесса, пишет газета "Ведомости", ссылаясь на собственные источники.

По данным газеты "Ведомости", IT-гигант мог уйти с российского рынка, если бы посчитал закон неприемлемым для себя. Американская компания, как правило, очень неохотно идет на использование сторонних программ на своих устройствах. Закон критиковали также Google, Samsung и LG.

Как сообщал NEWSTES, накануне Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разъяснило, как именно должен будет предустанавливаться отечественный софт на цифровые устройства.

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По материалам: uposters.ru
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