«Аталанта» проиграла «Реалу Мадриду», Миранчук вышел на замену

Алексей Вольцев

Ведя 1:0 в первом матче, «Реал» удвоил своё преимущество в ответной игре, когда вратаря «Аталанты» Марко Спортьелло ошибочно передал мяч Луке Модрич, а тот передал пас Кариму Бензему, который нанёс удар по воротам противника на 34-й минуте.

После того, как Рафаэл Толой получил жёлтую карточку, капитан «Реала» Серхио Рамос забил ещё один мяч с пенальти на 60-й минуте.

Итальянская команда отыграла один гол благодаря штрафному удару Луиса Мурьеля на 80-й минуте, но на 84-й Марко Асенсио уничтожил любые надежды «Атланты» на победу.





«Мадрид», который выигрывал Лигу чемпионов четыре раза за пять сезонов в период с 2014 по 2018 год, вылетал на этапе 1/8 финала последние два года, но на этот раз они настроены серьёзно.

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