Автоконцерн FAW начал продажи конкурента Kia Sportage

Алексей Вольцев

Компания FAW уже рассказала про официальный старт продаж своего нового кроссовера FAW Bestune T55.

Китайский вседорожник, конкурирующий с корейским бестселлером Kia Sportage, имеет общую длину 4 437 мм, а также ширину – 1 850 мм и высоту в 1 625 мм. Размер колесной базы данной модели достигает 2 650 мм.

Новинка имеет в своей основе турбодвигатели объемом 1,2 и 1,5 литра. Младший ДВС имеет мощность 143 л.с., другой же двигатель получил мощность в 169 л.с. В качестве трансмиссии для них были предусмотрены 6-диапазонная механическая КПП и 7-ступенчатый “робот” на выбор, в зависимости от комплектации. Привод у данной недорогой модели доступен только передний.

В арсенале кроссовера FAW Bestune T55 значатся: наличие ABS, а также система курсовой устойчивости, новый интеллектуальный круиз-контроль, продвинутый ассистент предотвращения фронтальных столкновений и также стеклянная крыша с электролюком. Салон модели может похвалиться наличием цифровой “приборки” общей диагональю 12,3 дюйма и мультимедиа с довольно внушительным тачскрином.

Цены на кроссовер FAW T55 в Китае будут начинаться от 104 900 и до 112 900 юаней (примерно от 1,2 до 1,3 млн. рублей).

Следует отметить, что в Китае уже рассказали, что несколько позднее автомобили FAW T55 и FAW T77 уже доберутся и до России.

Сообщение Автоконцерн FAW начал продажи конкурента Kia Sportage появились сначала на Информационное агентство "SM News".