Байден пересказал разговор с Путиным и обрушил курс рубля

Вадим Карасев

Джо БайденФото: Kevin Lamarque / Reuters

После выхода в эфир американского телеканала ABC интервью с президентом США Джо Байденом, в котором тот ответил на несколько вопросов о России и российском лидере Владимире Путине, курс рубля рухнул по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 15:45 доллар вырос до 73,76 рубля, а евро — до 87,8 рубля. На пике доллар доходил до 74 рублей, а евро — до 88 рублей.