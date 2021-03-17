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Байден «подарит» Китаю 60 миллиардов долларов

Байден «подарит» Китаю 60 миллиардов долларовФото: Globallookpress.com

Программа президента США Джо Байдена по стимулированию американской экономики окажет существенную поддержку и торговым партнерам страны. Сильнее всего от нее выиграет Китай. К такому выводу пришла международная страховая компания Euler Hermes. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Общий объем расходов в рамках программы должен составить 1,9 триллиона долларов в течение ближайших двух лет. В том числе, ожидают эксперты, 360 миллиардов в итоге пойдет на увеличение импорта товаров и услуг, поскольку производственный сектор США не успеет удовлетворить резко возросший спрос.

Из них 60 миллиардов станут «подарком» для Китая. Вслед за ним сильнее прочих выиграет Мексика — плюс 45 миллиардов долларов экспорта. Германия дополнительно получит 22 миллиарда, а Великобритания — 16 миллиардов долларов.

Если смотреть на прирост доходов от экспорта относительно ВВП, то сильнее всего инициатива Байдена пойдет на пользу Мексике (плюс 1,7 процента ВВП), Вьетнаму (1,4 процента) и Ирландии (1,3 процента). До программы стимулирования экономики прирост экспорта Китая в США оценивался в 115 миллиардов долларов за два года, а с ней — 175 миллиардов. У Мексики — 87 и 132 миллиарда, а у Канады — 73 и 121 миллиард.

По секторам лучше всего себя почувствуют производители бытовой техники (прирост 32 миллиарда долларов), компьютеров и телекоммуникационного оборудования (30 миллиардов) и автомобилестроительный сектор (30 миллиардов).

По оценкам компании, торговый дефицит США вырастет до 4,5 процента к ВВП страны в 2021-м и 2022 годах, хотя в минувшие пять лет он составлял около 2,9 процента. Дополнительным поводом для такой оценки стал пересмотр по росту ВВП.

В Euler Hermes полагают, что в 2021 году экономика США вырастет на 5,3 процента, а в 2022-м — на 3,8 процента. Еще в декабре ожидался рост только на 3,6 и 3,1 процента соответственно. Такое изменение означает, что домохозяйства начнут быстрее тратить сбережения, накопленные во время кризиса. При этом оценка выглядит достаточно скромной — в Goldman Sachs ожидают роста ВВП сразу на восемь процентов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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