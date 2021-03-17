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Байден захотел заставить Путина «заплатить» за вмешательство в выборы

Байден захотел заставить Путина «заплатить» за вмешательство в выборыФото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден захотел призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Об этом он заявил в интервью каналу ABC.

Американский лидер рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен.

«У нас с ним был долгий разговор. Я знаю его достаточно хорошо. Когда разговор начался, я сказал: "Я знаю тебя, ты знаешь меня. Если я выясню, что это правда произошло — будь готов"», — приводит сайт канала рассказ Байдена. Как именно Путин и Россия должны будут «заплатить» за предполагаемые вмешательства, демократ не уточнил.

16 марта разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать переизбрание экс-президента Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. При этом Иран также якобы «предпринимал попытки повлиять на выборы в США» и пытался не допустить победы Трампа. В связи с этим США уже анонсировали санкции против стран.

В мире

По материалам: lenta.ru
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