Бан ШиХек недоволен работой BTS: «Не позорьте Корею»

Лидия Мартынова

7 участников группы BTS часто рассказывают историю о том, как они выросли в профессиональном плане с момента дебюта. Кажется, реплики в подобных интервью уже заучены парнями «от корки до корки», но каждый раз эти творческие ребята умудряются дополнить рассказы какими-то новыми деталями и впечатлить своих фанатов-олдов. Так произошло в документальном сериале SBS Archive K, где «Бэнтанам», как и обычно, задали серию банальных вопросов об их становлении.

Чонгук (Jungkook) не растерялся и раскрыл некоторые свежие детали, о которых ранее мальчики предпочитали молчать. Он отметил, что руководитель компании Бан ШиХек (Ban Si-hyuk) казался очень строгим человеком в первые месяцы совместной работы. Тогда компания терпела не лучшие времена и единственной ее целью, как говорил сам директор, было «просто не потерпеть неудачу«.

Ради этого босс пристально следил за каждым из участников, пересматривал видео с тренировок музыкантов бесконечное количество раз в поиске изъянов и давал невероятно точные указания, требуя от артистов лучшего выступления.

«Он действительно проверял кадр за кадром и сказал нам даже выровнять направление наших взглядов«, — отметил Чимин (Jimin). «На самом деле, направление нашего взгляда и угол наклона шеи…» — добавил Чонгук.