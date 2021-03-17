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Барановская сделала шокирующее признание о безответной любви к Аршавину: «Идут годы, а я сижу и жду его»

Барановская сделала шокирующее признание о безответной любви к Аршавину: «Идут годы, а я сижу и жду его»

Юлия Барановская откровенно решила поговорить со своими подписчиками о том, как ей надоело выслушивать глупости от некоторых комментаторов постов, которые действительно верят в то, что Юлия никак не может забыть своего бывшего супруга Андрея Аршавина и именно ее безответная любовь является причиной того, что новый мужчина в жизни девушки так и не появился. «Я давно не обращаю внимания на то, что меня каждый месяц выдают замуж — то за Сашу Гордона в очередной раз, то еще за кого-нибудь…» — с недовольством высказалась она.


Стоит признать, что знаменитость действительно не говорит вслух о своих любовных связях, однако же, и не отрицает того, что у нее после развода были какие-либо отношения. Одним словом, предпочитает скрывать личную жизнь, чтобы не провоцировать зрителей на распространение слухов. Кажется, «страдания» Барановской по ушедшему из семьи мужчине действительно можно считать вымышленными.

«Как рассуждают люди: если после расставания с Аршавиным ты ни разу официально не представила нового мужчину, значит, либо ты спишь со всеми подряд, либо ждешь, когда он вернется. Многие всерьез считают, что Андрей сгрыз себе все локти, а другие уверены, что идут годы, а я сижу и жду его. Наверное, в тот день, когда я опубликую пост, под которым не оставят ни одного комментария про Аршавина, я выпью на радостях бокал шампанского», —  цитирует ведущую ресурс «7 Дней».

[media=https://www.instagram.com/p/CJl_qLdMfwy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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