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Беглый российский банкир получил убежище на Украине

Беглый российский банкир получил убежище на УкраинеФото: Валерий Левитин / РИА Новости

Беглый бывший совладелец банка «БФГ-кредит» и кинопродюсер Юрий Глоцер, заочно арестованный в России и объявленный в международный розыск по делу о растрате и мошенничестве, получил политическое убежище на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Глоцер также исключен из списка розыска Интерпола. На Украине он подал иск против российского следователя, которая ведет уголовное дело в отношении него о растрате. Бывший банкир намерен оспаривать обстоятельства уголовного преследования на территории России в украинском суде.

В августе 2020 года Басманный суд Москвы заочно избрал в отношении Юрия Глоцера меру пресечения в виде ареста в рамках уголовного дело о растрате и мошенничестве, которые привели к хищениям в «БФГ-кредите».

В 2016 году «БФГ-кредит» по решению суда был признан банкротом. В июле 2020 года Арбитражный суд удовлетворил иск Центробанка о привлечении ряда акционеров и топ-менеджеров к субсидиарной ответственности для взыскания задолженности в пользу кредиторов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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