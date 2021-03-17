Бельгийские клубы единогласно проголосовали за объединенную с Нидерландами лигу «BeNeLeague»

Анастасия Иванова

Ведущие футбольные клубы Бельгии поддержали предложение об объединении своей лиги с Нидерландами.

Бельгийская профессиональная лига объявила, что её генеральная ассамблея единогласно проголосовала за «соглашение» о возможном трансграничном «BeNeLeague». Об этом во вторник сообщил портал Еuronews.

«Эти амбиции основаны как на уважении к спортивным устремлениям крупных клубов, так и на необходимости экономической стабильности других профессиональных клубов», – говорится в сообщении.

В прошлом году Чемпионат Бельгии по футболу стал первым крупным европейским турниром, отмененным из-за пандемии COVID-19.

Детали и формат трансграничного соревнования с Нидерландами обсуждались в течение нескольких месяцев, но никаких официальных предложений пока не поступало.

Проект вызвал обеспокоенность у групп футбольных болельщиков, которые опасаются, что BeNeLeague будет отдавать предпочтение только более крупным клубам страны, таким как действующие чемпионы «Брюгге», «Андерлехт» и «Стандард».

По данным бельгийских СМИ, в прошлом году Deloitte подсчитала, что слияние может приносить до 400 миллионов евро в год благодаря сделкам по продаже прав на телевизионные трансляции.

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