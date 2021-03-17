Бизнес Москвы получил господдержку в условиях пандемии на $7 млрд

Вадим Карасев

Работающие в Москве предприятия в период пандемии получили в рамках федеральных и городских мер поддержки в общей сложности $7 млрд. Об этом на онлайн-форуме "COVID-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов" сообщил вице-мэр столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Отдельные меры поддержки продолжают действовать, отметил он и напомнил, что в 2020 году в Москве были введены отсрочки по налоговым платежам и программы по льготному кредитованию для субъектов малого предпринимательства и пострадавших отраслей. Кроме того, закрытые отрасли освободили от платежей по аренде земельных участков.

Ранее Ефимов заявил о росте потребительской активности в Москве, на что указывает объем выручки у столичных компаний, работающих в сфере торговли и услуг, который в феврале превысил 1 трлн рублей. В первую очередь улучшение показателей замечено в сфере реализации непродовольственных товаров — выручка предприятий, работающих "по полному кругу" в Москве, увеличилась на 30%.