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BMW представит электрический седан i4 2022 года 17 марта

Немецкий премиальный бренд BMW готов к официальной презентации электроседана i4, которая пройдет в среду, 17 марта.

Еще 2 года назад в BMW говорили о новом электрическом седане, называя его возможные характеристики.

Внешне можно отметить сходство с моделью Gran Coupe 4-Series, однако i4 обладает уникальной лицевой частью. Решетка радиатора в новой модели выполняет лишь декоративную функцию.

Новый BMW i4 должен появиться не только в высокопроизводительной версии. Стартовая комплектация должна получить мощность около 280 л.с.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что компания BMW представила восьмое поколение мультимедийной системы iDrive для кроссовера BMW iX.

Сообщение BMW представит электрический седан i4 2022 года 17 марта появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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