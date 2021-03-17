BMW представит электрический седан i4 2022 года 17 марта

Влада Некрасова

Немецкий премиальный бренд BMW готов к официальной презентации электроседана i4, которая пройдет в среду, 17 марта.

Еще 2 года назад в BMW говорили о новом электрическом седане, называя его возможные характеристики.

Внешне можно отметить сходство с моделью Gran Coupe 4-Series, однако i4 обладает уникальной лицевой частью. Решетка радиатора в новой модели выполняет лишь декоративную функцию.

Новый BMW i4 должен появиться не только в высокопроизводительной версии. Стартовая комплектация должна получить мощность около 280 л.с.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что компания BMW представила восьмое поколение мультимедийной системы iDrive для кроссовера BMW iX.

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