Бойцы UFC Камару Усман и Хорхе Масвидаль встретятся в реванше на турнире UFC 261

Алексей Вольцев

Действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман будет проводить свою следующую защиту титула в поединке-реванше против американского бойца Хорхе Масвидаля в главном событии грядущего турнира UFC 261. Это заявление сделал лично президент промоушена UFC Дэйна Уайт. Напомним также, что первый поединок между двумя бойцами состоялся еще в июле минувшего 2020 года.

В тот вечер действующий чемпион Усман одержал единогласную победу решением всех судей. Также в этот вечер пройдут сразу еще два титульных поединка — действующая чемпионка в женской наилегчайшей весовой категории UFC Валентина Шевченко будет драться с Джессикой Андраде, а действующая чемпионка в женской минимальной весовой категории UFC китаянка Чжан Вэйли сразится за пояс с Роуз Намаюнас.

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