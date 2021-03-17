Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Спорт » Бойцы UFC Камару Усман и Хорхе Масвидаль встретятся в реванше на турнире UFC 261

Бойцы UFC Камару Усман и Хорхе Масвидаль встретятся в реванше на турнире UFC 261

Действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман будет проводить свою следующую защиту титула в поединке-реванше против американского бойца Хорхе Масвидаля в главном событии грядущего турнира UFC 261. Это заявление сделал лично президент промоушена UFC Дэйна Уайт. Напомним также, что первый поединок между двумя бойцами состоялся еще в июле минувшего 2020 года.

В тот вечер действующий чемпион Усман одержал единогласную победу решением всех судей. Также в этот вечер пройдут сразу еще два титульных поединка — действующая чемпионка в женской наилегчайшей весовой категории UFC Валентина Шевченко будет драться с Джессикой Андраде, а действующая чемпионка в женской минимальной весовой категории UFC китаянка Чжан Вэйли сразится за пояс с Роуз Намаюнас.

Сообщение Бойцы UFC Камару Усман и Хорхе Масвидаль встретятся в реванше на турнире UFC 261 появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Познер заметил «фашиствующие тенденции» почти у каждого человека
Познер заметил «фашиствующие тенденции» почти у каждого человека
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла закулисье программы
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла закулисье программы
Манижа выпустила "расследование" в ответ на критику из-за Евровидения
Манижа выпустила "расследование" в ответ на критику из-за Евровидения
Вооруженный ножом неизвестный напал на пенсионера во Франции
Вооруженный ножом неизвестный напал на пенсионера во Франции
Иран назвал виновного в катастрофе со сбитым украинским самолетом
Иран назвал виновного в катастрофе со сбитым украинским самолетом
ВОЗ призвала продолжить вакцинацию запрещенным в 20 странах препаратом
ВОЗ призвала продолжить вакцинацию запрещенным в 20 странах препаратом
В Иванове озвучили приговор по громкому делу о 6 погибших при взрыве дома
В Иванове озвучили приговор по громкому делу о 6 погибших при взрыве
В Кирове учат поведению при встрече с бродячими животными
В Кирове учат поведению при встрече с бродячими животными
Названы сроки выхода обновленной Toyota Camry XV70 2021 года в России
Названы сроки выхода обновленной Toyota Camry XV70 2021 года в России
Издание TIME раскритиковало фанатов «Лиги Справедливости» Зака Снайдера за «токсичность»
Издание TIME раскритиковало фанатов «Лиги Справедливости» Зака
Бойцы UFC Камару Усман и Хорхе Масвидаль встретятся в реванше на турнире UFC 261
Бойцы UFC Камару Усман и Хорхе Масвидаль встретятся в реванше на
Самая странная ссора Чонгука и Ви: Макнэ «удалил» его огромными клавишами от клавиатуры!
Самая странная ссора Чонгука и Ви: Макнэ «удалил» его огромными

Топ на сегодня

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР

Еще по теме

Президент UFC Дэйна Уайт назвал бойца UFC Стипе Миочича величайшим тяжеловесом всех времен
Действующий чемпион UFC из Ирландии одолел соперника из США
Боксер Виталий Дунайцев — бронзовый призер Рио-2016 в весовой категории до 64 кг
Россиянка Наталья Воробьева серебряный призер Рио-2016 в борьбе в категории до 69 кг