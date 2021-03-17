Более 33 тысяч белгородцев заболели ковидом с начала пандемии

Алексей Вольцев

Вместе с этими заболевшими общая численность всех подобных диагнозов за всё время эпидемии в Белгородской области достигла числа в 33 048 случаев.

Также данные с сайта общенациональной эпидемической статистики стопкоронавирус.рф показали, что за прошлые сутки выздоровели 195 белгородских пациентов. Вместе с ними численность всех выздоровевших увеличилась до 30 619 позитивных случаев.

За истекшие 24 часа скончались ещё два тяжелобольных пациента с ковидом, а всего невосполнимых потерь по региону уже 523.

Между тем от представителей областного управления Роспотребнадзора стало известно, что в социальных учреждениях возобновляется привычный тип работы. Ныне всё ещё в рамках карантина действуют 19 таких учреждений, но уже готов график их поэтапного вывода в доэпидемический режим.

В целом заболеваемость ковидом в Белобласти снизилась, однако попутно наблюдается сезонный подъём ОРВИ.

Сообщение Более 33 тысяч белгородцев заболели ковидом с начала пандемии появились сначала на Информационное агентство "SM News".