Британские исследователи впервые разработали смесь для эффективного тушения торфяных пожаров

Алексей Вольцев

Применение воды, смешанной с подавляющими веществами, для борьбы с лесными пожарами является одним из наиболее распространенных методов тушения пожаров, но редко изучается в отношении лесных пожаров с тлеющим торфом.

Учёные из Имперского колледжа Лондона провели эксперименты, распыляя подавитель на верхнюю часть горящего образца торфа внутри реактора. Смачивающего агента, из растительного материала на растительной основе, смешивали с водой в трех концентрациях: 0% (чистая вода), 1% (низкая концентрация) и 5% (высокая концентрация), и доставляли с различными скоростями потока.

Результаты показали, что время подавления нелинейно уменьшалось с увеличением расхода. Среднее время подавления для раствора с низкой концентрацией было на 39% меньше, чем с использованием простой воды, в то время как раствор с высокой концентрацией сокращал время подавления на 26%.

Ученые обнаружили, что вещество обволакивает огонь и снижает его температуру, а это означает, что пожар можно подавить, используя от трети до половины обычного количества воды. Теперь команда пытается развить эти многообещающие результаты, проводя дальнейшие эксперименты по контролируемым торфяным пожарам в полевых условиях.

Исследование было опубликовано в International Journal of Wildland Fire .

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