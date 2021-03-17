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CNN: США на следующей неделе могут ввести новые санкции против России

CNN: США на следующей неделе могут ввести новые санкции против России
США могут объявить на следующей неделе о введении санкций в отношении России за якобы вмешательство в американские выборы 2020 года, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в госдепе.

Подробности относительно будущих санкций не сообщаются. Вместе с тем телеканал отмечает, что санкции помимо России затронут Китай и Иран.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки не стала говорить, когда могут последовать санкции против РФ по "вмешательству". Доклад разведки США, приписавший Москве попытки повлиять на исход американских выборов в 2020 году, анонсировал принятие соответствующих санкций.


Россия в прошлом не раз отвергала обвинения во вмешательстве в выборы.

В мире

По материалам: ria.ru
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