Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дарья Повереннова сравнила бывшего избранника Анатолия Руденко с Борисом Корчевниковым

Дарья Повереннова сравнила бывшего избранника Анатолия Руденко с Борисом Корчевниковым

Дарья Повереннова сравнила бывшего избранника Анатолия Руденко с Борисом Корчевниковым

С Анатолием Руденко у артистки в прошлом был бурный роман, который закончился печально: актер изменил своей избраннице с девушкой, ставшей впоследствии его законной супругой. Об этом Дарья Повереннова рассказала в передаче Бориса Корчевникова и, к слову, сравнила его с экс-возлюбленным.


По мнению Поверенновой, у Руденко и Корчевникова много общего: обоим по 38 лет, к тому же актеры имеют схожие черты во внешности. «Борис, вы похожи с Толей, у вас один типаж», — подчеркнула артистка на передаче «Судьба человека» канала «Россия 1».

Напомним, отношения Дарьи и Анатолия длились около трех лет. Инициатором романа стал Руденко, который красиво ухаживал за актрисой. Поначалу та не обращала внимания на старания младшего коллеги, но потом все же сдалась под его напором.

«Толя говорил, что все у нас серьезно и что-то может получиться — заморочил мне голову! Внутренне я была уверена, что у нас ничего не выйдет. 10 лет разницы — это две разные планеты. Понимала, что нет, вряд ли... Он поступками доказывал, что все серьезно. Толя говорил, мол, это новый этап его жизни. Мы же всегда хотим верить в лучшее и хорошее, вот и я надеялась», — откровенничала она.

Чуть позже Анатолий увлекся актрисой Еленой Дудиной, на которой впоследствии женился. Известие об измене любимого человека очень ранило Дарью, но она сдержала удар.

«Какое-то время я была счастлива с Толей. Мы жили семьей. Он так и не сделал мне предложение — наверное, понимал, что я не его вариант. Толя производил впечатление балагура, да и я не думала о союзе с ним. С ним было весело до определенного момента. Он не говорил, что у него другая, я сама узнала — что еще неприятнее. Лучше говорить все честно. Две недели я страдала и убивалась. Мне было больно, но потом я запретила себе плакать», — делилась 48-летняя артистка.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Марина Федункив: «Был период, когда я почти не выходила из депрессии»
Марина Федункив: «Был период, когда я почти не выходила из депрессии»
«Врачи спасают мои глаза»: жена Николая Тищенко пожаловалась на недомогание
«Врачи спасают мои глаза»: жена Николая Тищенко пожаловалась
Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов
Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов
«Реал Мадрид» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Реал Мадрид» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Бельгийские клубы единогласно проголосовали за объединенную с Нидерландами лигу «BeNeLeague»
Бельгийские клубы единогласно проголосовали за объединенную с
Людмила Чурсина: Новую „Угрюм-реку“ на Первом канале смотрю одним глазом
Людмила Чурсина: Новую „Угрюм-реку“ на Первом канале смотрю одним
Дочь Гузеевой в поношенном свадебном платье шокировала своим поведением
Дочь Гузеевой в поношенном свадебном платье шокировала своим
Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» в чемпионате России по футболу
Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» в чемпионате России по футболу
Дарья Повереннова сравнила бывшего избранника Анатолия Руденко с Борисом Корчевниковым
Дарья Повереннова сравнила бывшего избранника Анатолия Руденко с
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган Маркл
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган
Израиль нанес удары по окрестностям Дамаска
Израиль нанес удары по окрестностям Дамаска
Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за «вмешательства» в выборы
Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за

Топ на сегодня

Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Армения проведет военные учения впервые после осеннего конфликта в Карабахе
Армения проведет военные учения впервые после осеннего конфликта в

Еще по теме

Дарья Повереннова рассказала, как переживала измены Анатолия Руденко
48-летняя Дарья Повереннова рассказала, готова ли родить мужу-миллионеру
В зоне АТО умер разведчик из Одессы
Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Родион Нахапетов (26.03.2018)