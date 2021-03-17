Дарья Повереннова сравнила бывшего избранника Анатолия Руденко с Борисом Корчевниковым

Анастасия Иванова

С Анатолием Руденко у артистки в прошлом был бурный роман, который закончился печально: актер изменил своей избраннице с девушкой, ставшей впоследствии его законной супругой. Об этом Дарья Повереннова рассказала в передаче Бориса Корчевникова и, к слову, сравнила его с экс-возлюбленным.

По мнению Поверенновой, у Руденко и Корчевникова много общего: обоим по 38 лет, к тому же актеры имеют схожие черты во внешности. «Борис, вы похожи с Толей, у вас один типаж», — подчеркнула артистка на передаче «Судьба человека» канала «Россия 1».

Напомним, отношения Дарьи и Анатолия длились около трех лет. Инициатором романа стал Руденко, который красиво ухаживал за актрисой. Поначалу та не обращала внимания на старания младшего коллеги, но потом все же сдалась под его напором.

«Толя говорил, что все у нас серьезно и что-то может получиться — заморочил мне голову! Внутренне я была уверена, что у нас ничего не выйдет. 10 лет разницы — это две разные планеты. Понимала, что нет, вряд ли... Он поступками доказывал, что все серьезно. Толя говорил, мол, это новый этап его жизни. Мы же всегда хотим верить в лучшее и хорошее, вот и я надеялась», — откровенничала она.

Чуть позже Анатолий увлекся актрисой Еленой Дудиной, на которой впоследствии женился. Известие об измене любимого человека очень ранило Дарью, но она сдержала удар.

«Какое-то время я была счастлива с Толей. Мы жили семьей. Он так и не сделал мне предложение — наверное, понимал, что я не его вариант. Толя производил впечатление балагура, да и я не думала о союзе с ним. С ним было весело до определенного момента. Он не говорил, что у него другая, я сама узнала — что еще неприятнее. Лучше говорить все честно. Две недели я страдала и убивалась. Мне было больно, но потом я запретила себе плакать», — делилась 48-летняя артистка.