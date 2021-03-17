Деми Ловато изнасиловал драгдилер: «Бросил меня умирать»

Анастасия Иванова

Американская певица Деми Ловато (Demi Lovato) рассказала жуткую историю, которая произошла с ней во время передозировки наркотиками. На откровения певица решилась в документальном сериале «Деми Ловато: танцы с дьяволом», премьера которого состоялась во вторник на SXSW.

Три года назад, когда Деми употребляла наркотики, на нее напал драгдилер. Он изнасиловал певицу, которая была практически без сознания.

«Это была не просто передозировка. Меня использовали. Когда меня нашли, я была голая, синяя. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной», — вспоминает Деми.

Однако после того, как певица очнулась в больнице, она заявила, что секс был по обоюдному согласию. Лишь через пару месяцев Деми признала, что была не в состоянии тогда что-либо решать. К сожалению, это не первый случай с изнасилованием в жизни певицы. Деми призналась, что потеряла девственность в результате изнасилования. Однако никто не был тогда привлечен к ответственности.

«Оба инцидента стали травмами. Я действительно корила себя годами, мне было очень трудно смириться с тем фактом, что произошло прямое насилие», — заключила Ловато.