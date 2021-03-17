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Деми Ловато рассказала об изнасиловании после передозировки героином

Деми Ловато рассказала об изнасиловании после передозировки героиномФото: Globallookpress.com

Американская певица Деми Ловато рассказала об изнасиловании после передозировки героином. Об этом сообщает интернет-издание E! Online со ссылкой на документальный фильм о жизни артистки «Деми Ловато: Танцуя с дьяволом».

В новой ленте 28-летняя знаменитость заявила, что ее подверг сексуальному насилию наркодилер, который и доставил ей смесь из героина и других наркотиков в ночь, когда она перенесла почти смертельную передозировку в 2018 году. Поп-звезда вспомнила, как очнулась в больнице после инцидента и врачи спросили ее, был ли у нее тогда секс по обоюдному согласию. Ловато ответила положительно. Однако вскоре поняла, что из-за чрезвычайно опьяненного состояния в ту ночь она была не в состоянии согласиться на секс.

Певица призналась, что после передозировки у нее случился рецидив. «Хотела бы я сказать, что та ночь была последней, когда я притронулась к героину, но это не так», — поделилась Ловато. Она рассказала в фильме, что жалеет об этом периоде в своей жизни, поскольку тогда, по ее словам, она «достигла дна».

В 2018 году американскую артистку Деми Ловато госпитализировали из-за передозировки героином. Тогда знаменитость удалось спасти, однако ей пришлось пройти двухлетнюю реабилитацию.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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Деми Ловато рассказала об изнасиловании после передозировки героином
Деми Ловато рассказала об изнасиловании после передозировки героином

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