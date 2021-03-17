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Деньги на бесплатную газификацию в России предложили взять с потребителей

Деньги на бесплатную газификацию в России предложили взять с потребителейФото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Социальную газификацию в России, которая станет бесплатной для домовладений граждан, должны будут оплачивать крупные потребители газа — это предприятия, объекты энергетики и другие юридические лица. Соответствующий проект «газового маневра» разработал президиум госсовета, пишут «Ведомости».

В документе, подготовленном для отправки в Кремль, предложено три способа переложить финансирование на компании. При этом чиновники считают, что расходы не станут для них слишком обременительными.

Одним из вариантов названа ускоренная индексация оптовых цен на газ. Вместе с ней должны вырасти тарифы на прокачку по инфраструктуре «Газпрома» для независимых поставщиков, что не позволит им получить дополнительный доход.

Второй способ предполагает введение акциза или специальной оптовой надбавки на газ, как в случае дорожных фондов или акцизов на моторное топливо. При продаже газа населению акциз применяться не будет.

Последним базовым вариантом авторы доклада назвали увеличение инвестиционной программы «Газпрома». В этом случае надо будет смириться с выпадающими бюджетными доходами, ведь либо компании придется дать налоговые льготы, либо сам «Газпром» вынужден будет сократить дивиденды. Кроме того, возможно проведение допэмиссии акций компании с увеличением доли государства, что может ударить по ее привлекательности для инвесторов.

Федеральный чиновник, имя которого в материале не приводится, сообщил, что предложения уже направлены президенту Владимиру Путину. При этом он подчеркнул, что введение акциза на газ и увеличение тарифов в финальную версию не попали. По его словам, ни один из вариантов финансирования не предполагает привлечения средств граждан.

В феврале вице-премьер Александр Новак указывал, что на программу подключения домохозяйств к газу до 2030 года следует найти дополнительно 500-600 миллиардов рублей. Эти средства позволят довести уровень газификации с 71,4 процента, как в начале 2021 года, до 82,9 процента в 2030 году (максимально возможный уровень при использовании трубопроводов). В настоящее время подключение обходится физическим лицам в 45-280 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года сообщалось, что чиновники не могут найти средств на газификацию России. Финансирование оставалось главной проблемой разработчиков проекта, не хватало около триллиона рублей. В общей сложности программа оценивалась в два триллиона рублей.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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