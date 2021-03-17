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Депутат Хинштейн высказался о скандальных заявлениях Байдена

Депутат Хинштейн высказался о скандальных заявлениях Байдена

Заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн осудил слова президента США Джо Байдена, выступившего с нападками в адрес российского лидера Владимира Путина и грозящего "заставить Россию ответить" за якобы вмешательство в выборы.

Хинштейн вспомнил о холодной войне и отметил, что даже тогда ничего подобного не наблюдалось.

"Сегодняшнее заявление Байдена – верх (точнее, низ) политического хамства и маргинальности. Даже в самые острые периоды "холодной войны" никто из западных лидеров не позволял себе опускаться до уровня бранной риторики", – пишет он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, не хочется опускаться до уровня этой дискуссии, однако складывается ощущение, будто Байден сошел с ума.

Как сообщал NEWSTES, ранее слова американского лидера также прокомментировал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак – он назвал их "триумфом политического маразма".

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По материалам: uposters.ru
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