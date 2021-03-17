Детей-сирот будут сопровождать во время лечения в стационаре

Влада Некрасова

Минпросвещения России разработало проект постановления, по которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут обеспечены сопровождением при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения, сообщает ведомство.

Порядок сопровождения будет устанавливаться субъектами Российской Федерации самостоятельно. Соответствующий проект размещен для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru.

На данный момент оказание медицинской помощи воспитанникам организаций для детей-сирот осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации. При этом уход и сопровождение не входит в перечень медицинских услуг, а также не относится к видам деятельности организаций для детей-сирот. Такая услуга ранее предоставлялась посредством привлечения негосударственных некоммерческих организаций и волонтёров. Таким образом, социально-бытовое сопровождение лечения и восстановления детей ставится в зависимость от возможностей таких организаций. Новый документ должен исправить сложившуюся ситуацию.

Актуальность, востребованность и важность совершенствования механизма предоставления услуг по уходу и присмотру за детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в отделении стационара, были отмечены в плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.