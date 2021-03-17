Девочки, расходимся! Дава не верит, что встретит свою любовь

Алексей Вольцев

Кажется, Давид Манукян разочаровался в отношениях. Блогер расстался с телеведущей Ольгой Бузовой и после этого не верит, что может обрести счастье.

Вчера Дава отпраздновал свой день рождения в гордом одиночестве. И несмотря на то, что ему приписывают роман с Дарьей Палей, артист уверят, что одинок. Однако холостяцкая жизнь ему даже нравится. Давид Манукян даже пошутил, что готов стать участником шоу «Холостяк». Правда, после того, как поклонники с энтузиазмом начали уговаривать его пойти на проект, Дава резко отказался от своих слов. По его мнению, программа не поможет обрести ему счастье.

«Вчера я опубликовал ролик, в котором пошутил на тему «Холостяка». В результате, мне начали писать: «Давай на шоу», «Мы тебя ждем». Но, если честно, я там не встречу свою любовь», — заявил экс-возлюбленный Ольги Бузовой.

Дава больше не хочет иметь отношения с известной девушкой. Он разочаровался в них. Теперь музыкант утверждает, что теперь его избранницей станет только немедийная личность или вообще никто.