Дочь Гузеевой в поношенном свадебном платье шокировала своим поведением

Анастасия Иванова

Что творит эта странная девушка и куда только смотрит её мать?? Примерно такие вопросы задают себе поклонники Ларисы Гузеевой, наблюдая всё новые выходки её дочери. У многих создаётся впечатление, что “звёздному ребёнку” просто не хватает внимания. С жиру бесится, всё у неё есть, а вот любви родной мамы, видимо с детства недостаёт.

20-летняя Ольга Бухарова опубликовала в своём инстаграме весьма экстравагантные фото. Она со своей подругой запечатлелась в поношенных свадебных платьях. При этом на снимке видно, что девушки пьют шампанское и курят. Смутило подписчиков и то, как фривольно ведут себя леди по отношению друг к другу: жмутся, держатся за руки. Некоторые даже решили напомнить Ольге о запрете на территории РФ однополых браков.

Смысл спонтанной фотосессии дочь ведущей “Давай поженимся” объяснила в “прямом эфире” на своей страничке. “Мы завтракали пивасом на “Курской”. И я такая: “Дианочка, а давай зайдём в сэконд-хенд!”. Там, по словам Бухаровой, они и увидели свадебные платья в ретро-стиле. Кое-как наскребли “бабок” и переоделись в “обновки”. В нарядах девушек сфотографировала их общая знакомая. Сама Лариса Гузеева фотокарточки, наверняка, видела, но пока никак их не прокомментировала. Не исключено, что ей просто надоело оправдывать скандальные поступки дочери.

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