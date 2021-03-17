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Дочь Гузеевой в поношенном свадебном платье шокировала своим поведением

Что творит эта странная девушка и куда только смотрит её мать?? Примерно такие вопросы задают себе поклонники Ларисы Гузеевой, наблюдая всё новые выходки её дочери. У многих создаётся впечатление, что “звёздному ребёнку” просто не хватает внимания. С жиру бесится, всё у неё есть, а вот любви родной мамы, видимо с детства недостаёт.

20-летняя Ольга Бухарова опубликовала в своём инстаграме весьма экстравагантные фото. Она со своей подругой запечатлелась в поношенных свадебных платьях. При этом на снимке видно, что девушки пьют шампанское и курят. Смутило подписчиков и то, как фривольно ведут себя леди по отношению друг к другу: жмутся, держатся за руки. Некоторые даже решили напомнить Ольге о запрете на территории РФ однополых браков.

Смысл спонтанной фотосессии дочь ведущей “Давай поженимся” объяснила в “прямом эфире” на своей страничке. “Мы завтракали пивасом на “Курской”. И я такая: “Дианочка, а давай зайдём в сэконд-хенд!”. Там, по словам Бухаровой, они и увидели свадебные платья в ретро-стиле. Кое-как наскребли “бабок” и переоделись в “обновки”. В нарядах девушек сфотографировала их общая знакомая. Сама Лариса Гузеева фотокарточки, наверняка, видела, но пока никак их не прокомментировала. Не исключено, что ей просто надоело оправдывать скандальные поступки дочери.

Сообщение Дочь Гузеевой в поношенном свадебном платье шокировала своим поведением появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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