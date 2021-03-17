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Доктор Мясников напомнил о мерах сохранения иммунитета весной

Доктор Мясников напомнил о мерах сохранения иммунитета веснойАлександр МясниковФото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, напомнил о мерах сохранения иммунитета весной. Как написал специалист в своем Instagram, весной традиционно наблюдается всплеск заболеваемости ОРЗ.

Медик отметил, что весеннее тепло обманчиво, и люди, у которых после зимы наблюдается лишний вес, гиподинамия и другие заболевания, чаще болеют. «Помните об этом и не пренебрегайте средствами защиты. Это социальная дистанция и, конечно, постоянно мною упоминаемый интерферон-гамма в каплях в нос», — посоветовал Мясников, добавив, что испытания препарата показали хороший эффект при превентивном использовании.

Ранее эксперт похвалил американскую программу вакцинации и призвал россиян равняться на США. «Они поставили задачу первыми за 100 дней сделать 100 миллионов уколов, они молодцы. Нам надо брать с них пример», — сказал Мясников.

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По материалам: lenta.ru
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