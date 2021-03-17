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Джаред Лето изменился до неузнаваемости ради съемок в фильме «Дом Гуччи»

Джаред Лето изменился до неузнаваемости ради съемок в фильме «Дом Гуччи»Джаред Лето в роли Паоло ГуччиФото: DIVI - MIRK / BACKGRID / Legion-media.ru

Американский актер Джаред Лето изменился до неузнаваемости ради съемок в фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи». Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Звезду запечатлели с лысиной на макушке, седыми волосами и усами. Кроме того, артист заметно поправился из-за роли Паоло Гуччи — на снимках можно увидеть, что у него появился второй подбородок.

Премьера ленты «Дом Гуччи» запланирована на ноябрь. Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер и Леди Гага. Сюжет, основанный на книге Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», рассказывает об убийстве Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году.

В январе Джаред Лето вспомнил, как потерял статуэтку «Оскар», которую ему вручили за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте «Далласский клуб покупателей». Артист отметил, что статуэтка «исчезла каким-то таинственным образом» после переезда в новый дом в Лос-Анджелесе.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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